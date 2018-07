Nishikori ultrapassa Nadal e se torna o número 4 do mundo

A queda nas quartas de final do Torneio de Pequim custou caro a Rafael Nadal no ranking da ATP. Na atualização desta segunda-feira da lista, o espanhol caiu para a quinta colocação, sendo ultrapassado pelo japonês Kei Nishikori, na única mudança no Top 10 na lista nesta semana.

Nishikori esteve longe de brilhar no Torneio de Tóquio, onde foi eliminado nas oitavas de final, lesionado, mas descartou menos pontos do que Nadal. Assim, ascendeu para o quarto lugar no ranking, com 4.740 pontos e apenas dez de vantagem para o espanhol.

O sérvio Novak Djokovic continua na liderança da lista, com 13.540 pontos, mas viu o britânico Andy Murray, que faturou o título do Torneio de Pequim, diminuir a sua vantagem ao chegar aos 9.845. E o terceiro colocado é o suíço Stan Wawrinka, com 5.910 pontos.

O canadense Milos Raonic continua na sexta posição no ranking após abandonar o Torneio de Pequim nas semifinais, seguido pelo suíço Roger Federer. O francês Gael Monfils, que parou nas semifinais em Tóquio, é o oitavo colocado. E o Top 10 é completado pelo checo Tomas Berdych e pelo austríaco Dominic Thiem, que caíram na rodada de estreia no Japão e na China, respectivamente.

Os dois brasileiros do Top 100 do ranking da ATP ascenderam duas posições cada nesta atualização da lista. Thomaz Bellucci, que caiu no último domingo no qualifying do Masters 1000 de Xangai, agora é o número 65 do mundo. Já Thiago Monteiro, que perdeu nas quartas de final do Challenger de Campinas, agora ocupa a 88ª colocação.

Confira a classificação atualizada do ranking da ATP:

1º - Novak Djokovic (SER), 13.540 pontos

2º - Andy Murray (GBR), 9.845

3º - Stan Wawrinka (SUI), 5.910

4º - Kei Nishikori (JAP), 4.740

5º - Rafael Nadal (ESP), 4.730

6º - Milos Raonic (CAN), 4.690

7º - Roger Federer (SUI), 3.730

8º - Gael Monfils (FRA), 3.725

9º - Tomas Berdych (RCH), 3.470

10º - Dominic Thiem (AUT), 3.295

11º - Marin Cilic (CRO), 2.975

12º - David Goffin (BEL), 2.645

13º - Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 2.625

14º - Nick Kyrgios (AUS), 2.460

15º - David Ferrer (ESP), 2.455

16º - Lucas Pouille (FRA), 2.061

17º - Richard Gasquet (FRA), 2.030

18º - Grigor Dimitrov (BUL), 1.990

19º - Roberto Bautista (ESP), 1.950

20º - Ivo Karlovic (CRO), 1.750

65º - Thomaz Bellucci (BRA), 765

88º - Thiago Monteiro (BRA), 656

107º - Rogério Dutra Silva (BRA), 566

118º - João Souza (BRA), 509