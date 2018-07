Nishikori vence com facilidade na estreia em Brisbane; Muguruza cai na 2ª rodada

Com o triunfo obtido em 1h29min, Nishikori se credenciou para enfrentar na próxima fase o australiano Bernard Tomic, que em outro jogo do dia passou pelo checo Radek Stepanek por 2 sets a 1, com 7/6 (8/6), 4/6 e 7/6 (7/4).

Por ser o segundo pré-classificado, o atual oitavo colocado do ranking mundial estreou direto nas oitavas de final, assim como acontecerá com o suíço Roger Federer, principal favorito ao título, que abrirá campanha nesta quinta-feira em Brisbane diante do alemão Tobias Kamke.

Outro tenista que confirmou seu favoritismo na estreia em Brisbane foi o croata Marin Cilic. Terceiro cabeça de chave, ele passou pelo sul-coreano Hyeon Chung por 2 sets a 0, com 7/5 e 7/6 (7/3). E seu próximo rival será o austríaco Dominic Thiem, oitava pré-classificado, que superou nesta quarta o norte-americano Denis Kudla por 6/3 e 6/2.

FEMININO - Já na chave feminina de simples em Brisbane, o destaque do dia foi a eliminação da espanhola Garbiñe Muguruza, segunda cabeça de chave, já na estreia. Ela desistiu do duelo válido pela segunda rodada contra a norte-americana Varvara Lepchenko quando perdia o segundo set por 1/0, após ter perdido o primeiro por 7/6 (11/9).

Com o triunfo sobre Muguruza, Lepchenko avançou às quartas de final e irá encarar na próxima fase a também espanhola Carla Suárez Navarro. Também com vaga garantida nas quartas de final está a alemã Angelique Kerber, quarta cabeça de chave, que neste dia de duelos arrasou a norte-americana Madison Brengle por 6/3 e 6/0.

A bielo-russa Victoria Azarenka, por sua vez, eliminou com facilidade a belga Ysaline Bonaventure com parciais de 6/3 e 6/2 e medirá forças nas quartas de final com a italiana Roberta Vinci, oitava pré-classificada.

Outro duelo definido das quartas de final será entre a alemã Andrea Petkovic e a norte-americana Samantha Crawford. A primeira delas avançou ao bater a russa Ekaterina Makarova por 7/5 e 6/4, enquanto a segunda venceu a suíça Belinda Bencic, sétima cabeça de chave, por duplo 7/5.