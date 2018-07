Nishikori vence e Ferrer cai na estreia no Torneio de Halle Sem sucesso nesta curta temporada de grama no circuito profissional, o espanhol David Ferrer voltou a decepcionar nesta segunda-feira. O ex-Top 10 foi eliminado logo na estreia no Torneio de Halle, de nível ATP 500, na Alemanha. Já o japonês Kei Nishikori, segundo cabeça de chave, venceu na rodada de abertura.