Nishikori vence e Japão empata duelo com britânicos na Davis

Diante de um adversário teoricamente bem inferior, Nishikori teve bastante trabalho, mas venceu por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 7/5 e 7/6 (7/3). Em dia bem irregular no saque, o número 6 do mundo cedeu quatro quebras ao 157.º do ranking, mas aproveitou sete dos 19 break points que teve para avançar.

Assim, japoneses e britânicos vão em igualdade para o confronto de duplas do sábado. O grande duelo deste confronto deverá acontecer no domingo, quando está agendada a partida entre Murray e Nishikori. Vale lembrar que a Grã-Bretanha é a atual campeã da Copa Davis e atua em casa, em Birmingham.

SÉRVIA X CASAQUISTÃO - Quem também conseguiu a igualdade nesta sexta foi o Casaquistão. Depois do líder do ranking Novak Djokovic colocar a Sérvia em vantagem, em Belgrado, Mikhail Kukushkin derrotou Viktor Troicki por 3 sets a 0, com parciais de 7/5, 6/2 e 6/4, para deixar tudo empatado em 1 a 1.

Número 79 do mundo, Kukushkin era considerado azarão para a partida diante do 23.º do ranking, mas soube se impor. Com isso, também ganhou em importância a partida de duplas deste sábado, quando Djokovic atuará ao lado de Nenad Zimonjic diante de Andrey Golubev e Aleksandr Nedovyesov.

ARGENTINA EM VANTAGEM - Uma das poucas que conseguiram abrir vantagem nesta sexta foi a Argentina. Mesmo atuando fora de casa, em Gdansk, os sul-americanos abriram 2 a 0 sobre a Polônia com as vitórias de Guido Pella e Leonardo Mayer sobre Michal Przysiezny e Hubert Hurkacz, ambas por 3 sets a 0. Agora, os argentinos dependem de apenas mais um triunfo nas três partidas finais para avançar.

OUTROS RESULTADOS - A França também largou em vantagem e abriu 2 a 0 com as vitórias de Gael Monfils e Gilles Simon contra Frank Dancevic e Vasek Pospisil, respectivamente. Assim como a Itália, que aproveitou os desfalques de Roger Federer e Stan Wawrinka para fazer 2 a 0 na Suíça. Alemanha e República Checa estão empatadas em 1 a 1, assim como Estados Unidos e Austrália, além de Croácia e Bélgica.