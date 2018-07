No 1º jogo na grama desde 2013, Del Potro bate Dimitrov em estreia na Alemanha

Atrapalhado por uma série de lesões no punho nos últimos anos, o tenista argentino não atuava neste tipo de quadra desde quando jogou a edição de 2013 de Wimbledon, Grand Slam realizado em Londres no qual fez boa campanha e só foi eliminado pelo sérvio Novak Djokovic nas semifinais, em um disputado confronto de cinco sets.

Hoje apenas o 223º colocado do ranking mundial, reflexo do longo tempo que ficou afastado das quadras nas últimas temporadas, Del Potro acabou batendo Dimitrov, atual 36º tenista da ATP, com facilidade. Ele liquidou o jogo em apenas 69 minutos ao confirmar todos os seus saques sem oferecer chances de quebra e converter três de nove break points cedidos pelo búlgaro, que anteriormente já havia sido batido por duas vezes por Del Potro, em 2013, nos dois duelos travados com o rival até então.

Com a vitória na primeira rodada do ATP 250 alemão, Del Potro se credenciou para enfrentar na próxima fase o australiano John Millman, que na estreia surpreendeu o francês Lucas Pouille, oitavo cabeça de chave, ao ganhar por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (3/7), 6/3 e 6/4.

RIVAL DE FEDERER - Também foi definido nesta terça-feira o primeiro rival de Roger Federer, cabeça de chave número 1, na estreia em Stuttgart. Trata-se do jovem norte-americano Taylor Fritz, de apenas 18 anos e atual 65º tenista do mundo, que na primeira rodada eliminou o francês Fabrice Martin com parciais de 3/6, 7/6 (8/6) e 6/1.

Por causa de uma lesão nas costas, Federer ficou fora da última edição de Roland Garros, Grand Slam encerrado no último domingo, em Paris, e agora inicia a temporada de grama visando principalmente Wimbledon, cuja próxima edição começa no dia 27.

Já o sérvio Viktor Troicki não conseguiu justificar a condição de sexto cabeça de chave em Stuttgart ao cair já na estreia diante do alemão Florian Mayer, que venceu com parciais de 6/4 e 7/6 (7/4). Outro que caiu como favorito foi o espanhol Feliciano López, quinto pré-classificado, batido pelo russo Mikhail Youzhny por 7/6 (7/3) e 6/3.

O alemão Philipp Kohlschreiber, sétimo cabeça de chave, o checo Radek Stepanek, o norte-americano Denis Kudla, o francês Pierre-Hugues Herbert, o ucraniano Sergiy Stakhovsky e o alemão Jan-Lennard Struff também estrearam com vitórias nesta terça em Stuttgart.