No 1.500º jogo na ATP, Federer arrasa em estreia na Basileia

No duelo em que completou a expressiva marca de 1.500 jogos disputados na elite da ATP, na qual acumula agora 1.232 vitórias e 268 derrotas, Roger Federer precisou de apenas 53 minutos em quadra para arrasar o alemão Peter Gojowczyk por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, nesta segunda-feira, em sua estreia no Torneio da Basileia, a sua terra natal na Suíça.

O lendário tenista de 38 anos, profissional desde 1998, busca o seu décimo título de simples do ATP 500 suíço e o 103º da sua carreira. Ele faturou o troféu da competição indoor nas últimas quatro vezes em que participou do mesmo, sendo que ficou fora da edição de 2016 por estar lesionado.

Com o triunfo fácil sobre Gojowczyk, o 112º colocado do ranking mundial, o atual terceiro tenista do planeta acumulou a sua 21ª vitória seguida na Basileia. Ele não perde neste evento suíço desde quando foi superado pelo argentino Juan Martín del Potro na decisão de 2013.

O próximo rival de Federer, cabeça de chave número 1 do torneio, sairá do duelo entre o sérvio Dusan Lajovic e o macedônio Radu Albot, programado para ocorrer apenas nesta terça-feira na Basileia.

Nesta sua estreia diante de Gojowczyk, que precisou superar o qualifying para ingressar na chave principal, Federer chegou a ter o seu saque quebrado por uma vez no segundo set, quando o alemão ganhou o seu único game na parcial. Porém, o suíço foi dominante durante todo o jogo e converteu cinco de dez break points para encaminhar a sua vitória de forma rápida.

Em outra partida do dia na Basileia, o suíço Henri Laaksonen também garantiu "outra festa" da torcida local ao surpreender o francês Benoit Paire, oitavo cabeça de chave, com uma vitória por 6/3 e 7/5. Assim, ele avançou para encarar o alemão Jan-Lennard Struff, que nesta segunda bateu o sérvio Miomir Kecmanovic por 6/4 e 6/2.

Outro tenista que estreou com vitória foi o australiano Alex de Minaur, que passou pelo boliviano Hugo Dellien por 6/1 e 7/5 e se tornou o provável segundo rival do alemão Alexander Zverev, segundo cabeça de chave, que abrirá campanha nesta terça-feira defendendo favoritismo contra o norte-americano Taylor Fritz.

VIENA - Outro tenista que estreou com vitória em um ATP 500 que começou nesta segunda-feira foi o brasileiro Marcelo Melo. Atuando ao lado do polonês Lukasz Kubot na chave de duplas no Torneio de Viena, na Áustria, ele confirmou a condição de principal favorito ao título ao bater com facilidade os argentinos Máximo González e Guido Pella por 6/2 e 6/3.

Assim, a parceria assegurou lugar nas quartas de final, fase em que terá pela frente vencedores que serão definidos nesta terça-feira. Serão os ganhadores do duelo da dupla formada pelos austríacos Oliver Marach e Jurgen Melzer contra o time do indiano Rohan Bopanna e o canadense Denis Shapovalov.

Na chave de simples em Viena, todos os cabeças de chave que atuaram nesta segunda-feira também venceram. Um deles foi o russo Karen Khachanov, segundo pré-classificado, que na estreia eliminou o polonês Hubert Hurkacz por 6/4 e 7/6 (7/3). E o próximo rival do atual nono colocado da ATP será o húngaro Marton Fucsovics, que em outro duelo do dia bateu o italiano Lorenzo Sonego por duplo 6/4.

O italiano Matteo Berrettini, terceiro cabeça de chave, sofreu nesta segunda-feira, mas derrotou o britânico Kyle Edmund, de virada, com 3/6, 6/3 e 6/4, e avançou para encarar na próxima fase o búlgaro Grigor Dimitrov. Este último passou pelo bósnio Damir Dzumhur por 6/3 e 7/5.

Já o argentino Diego Schwartzman confirmou a condição de quinto pré-classificado ao vencer o francês Pierre-Hugues Herbert por duplo 6/4 na estreia. O oponente seguinte do tenista sul-americano será definido nesta terça-feira no confronto entre o norte-americano Sam Querrey e o francês Adrian Mannarino.