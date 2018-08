No 2º jogo do dia, Halep bate Venus e vai às quartas em Montreal; Wozniacki cai

A romena Simona Halep e a norte-americana Venus Williams entraram em quadra pela segunda vez nesta quinta-feira no Torneio de Montreal. E, mesmo após enfrentar um duelo de 3h07min em seu primeiro jogo do dia, a número 1 do mundo superou a veterana por 2 sets a 0, com duplo 6/2, em apenas 1h10min de confronto.

A inesperada facilidade teve um motivo. Venus jogou praticamente a partida inteira com dores no joelho direito. Halep também havia reclamado de dores, no pé, em seu jogo anterior. Mas, aparentemente, não enfrentou dificuldades físicas para vencer a sua segunda no dia, avançando às quartas de final.

Irregular no serviço, Halep fez valer o melhor momento no circuito apesar de cinco duplas faltas. Até perdeu o saque por uma vez, no segundo set. Mas não chegou a ter a vitória ameaçada. Para tanto, impôs três quebras à rival de 38 anos, atual 14ª do ranking da WTA.

Somando os dois triunfos do dia - o primeiro foi sobre a russa Anastasia Pavlyuchenkova - Halep esteve em quadra por pouco mais de quatro horas nesta quinta. Venus, na partida anterior, vencera outra romena, Sorana Cirstea, em sets diretos.

Nas quartas de final, Halep terá pela frente a francesa Caroline Garcia. A sexta cabeça de chave avançou na competição ao derrubar nesta quinta a russa Maria Sharapova, ex-número 1 do mundo, por 6/3 e 6/2. Garcia sofreu uma quebra na partida, porém impôs cinco à rival, que cometeu oito duplas faltas e colocou em quadras apenas 40% do seu primeiro serviço.

Em outros dois duelos válidos pelas oitavas de final, a ucraniana Elina Svitolina, quinta cabeça de chave, bateu a britânica Johanna Konta por 6/3 e 6/4. Sua próxima adversária será a belga Elise Mertens, que eliminou a bielo-russa Aryna Sabalenka de virada, com parciais de 2/6, 7/6 (7/1) e 6/0.

Já a checa Petra Kvitova, oitava cabeça de chave, se despediu da competição canadense nesta quinta. A dona de dois títulos em Wimbledon foi eliminada pela holandesa Kiki Bertens por 6/3 e 6/2. Bertens enfrentará na sequência a australiana Ashleigh Barty, algoz da francesa Alize Cornet por 7/6 (7/3) e 6/4.

WOZNIACKI SE DESPEDE

Antes de ser eliminada pela belga Elise Mertens, a bielo-russa Aryna Sabalenka despachou nesta quinta a dinamarquesa Caroline Wozniacki, segunda cabeça de chave da competição canadense, pela segunda rodada. A campeã do Aberto da Austrália caiu logo em sua estreia pelo placar de 5/7, 6/2, 7/6 (7/4).

Wozniacki só pôde estrear nesta quinta por causa das mudanças na programação do torneio nos últimos dois dias, em razão da chuva. Em um duelo de 2h32min, Sabalenka, 39ª do ranking, cravou 15 aces, mas cometeu 11 duplas faltas. Mesmo irregular no saque, dominou a favorita com quatro quebras de serviço, encaminhando seu grande triunfo sobre a vice-líder do ranking.