No ATP Finals, Andy Murray defende liderança do ranking de tênis

O primeiro compromisso do britânico Andy Murray como número 1 do mundo vem carregado de enorme responsabilidade. Começa neste domingo o ATP Finals, torneio que coloca os oito melhores tenistas da temporada frente a frente, na O2 Arena, em Londres. E o primeiro a entrar em quadra é Novak Djokovic, às 12 horas (de Brasília), contra o austríaco Dominic Thiem. Número 9 do mundo, o jovem herdou a vaga que pertenceria ao espanhol Rafael Nadal, que só volta ao circuito em 2017.

Atual campeão e dono de cinco títulos da competição, sendo quatro consecutivos, o tenista sérvio encabeça o Grupo Ivan Lendl. Em busca do hexacampeonato, ele quer aproveitar a ausência de Roger Federer, que encerrou a temporada no meio do ano para se recuperar de uma lesão no joelho esquerdo, para igualar o recorde de vitórias do suíço, o maior vencedor da história do torneio.

Depois de ver seu rendimento despencar nos últimos meses, Djokovic – com 10.780 pontos no ranking – tem como objetivo retomar a liderança e terminar o ano com mais um troféu. "Tive altos e baixos, como acontece com todo mundo. Acredito que tive alguns meses muito bons. Talvez não esteja no mesmo nível que estava há 12 ou 15 meses, mas no esporte não se pode ganhar sempre", afirma.

Ainda na primeira fase, ele medirá forças com o francês Gael Monfils e com o canadense Milos Raonic. Favorito, o ex-número 1 do mundo está invicto diante dos três adversários da etapa preliminar.

Em contraste ao ótimo desempenho de Djokovic no ATP Finals, nas sete edições que participou, Murray nunca foi à decisão. O máximo que conseguiu foi chegar às semifinais em 2008, 2010 e 2012. E terá a chance de escrever um novo capítulo na sua história a partir de segunda-feira, às 18 horas (de Brasília). Pelo Grupo John McEnroe, estreará contra o croata Marin Cilic. Os números estão a favor do escocês. Em 14 confrontos, foram 11 vitórias do atual líder do ranking, diante de três triunfos do adversário. O duelo marcará o fim da primeira rodada.

O suíço Stan Wawrinka e o japonês Kei Nishikori, que também se enfrentam na segunda, às 12h, completam sua chave. Com 11.185 pontos, Murray defende a liderança do ranking recém-conquistada e busca fazer uma boa competição em Londres como forma de "justiça" ao ano mais "bonito" de sua carreira. "Tenho sido consistente nos último grandes eventos e tenho jogado muito bem. Até mesmo as partidas que perdi foram apertadas, como o US Open ou a Copa Davis, diante de (Juan Martín) Del Potro. Tem sido o melhor ano da minha carreira", comemora.