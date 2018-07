No Masters de Xangai, Thiem cai em 3ª estreia seguida e amplia má fase

Quinto cabeça de chave do Masters 1000 de Xangai, Dominic Thiem amargou nesta quarta-feira a sua terceira eliminação seguida em uma estreia de um torneio da ATP ao ser derrotado pelo sérvio Viktor Troicki por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 7/6 (7/5), em confronto válido já pela segunda rodada do importante torneio chinês.

+ Bia Haddad bate favorita croata em estreia na China; Sharapova supera romena

+ Venus Williams é surpreendida por jovem japonesa e cai no Torneio de Hong Kong

Atual sétimo colocado do ranking mundial, o tenista austríaco anteriormente caiu já em seu primeiro jogo no Torneio de Chengdu, na China, e depois foi superado logo de casa no Torneio de Tóquio. Assim, ele ampliou a má fase que atravessa no circuito profissional, no qual antes desta sequência acumulou duas vitórias sobre rivais altamente inexpressivos em confronto da Áustria contra a Romênia pela Copa Davis.

Thiem não consegue fazer uma campanha digna em um torneio desde quando avançou às oitavas de final do US Open, em Nova York, onde no início de setembro acabou sendo eliminado pelo argentino Juan Martín del Potro em um épico jogo de cinco sets.

Com o triunfo sobre o austríaco, Thiem avançou para enfrentar na próxima fase em Xangai o norte-americano John Isner, 12º cabeça de chave, que em outro duelo do dia derrotou o grego Stefanos Tsitsipas por 7/6 (7/2) e 7/6 (11/9).