No primeiro jogo após título na Austrália, Federer passeia na estreia em Dubai

Roger Federer não teve qualquer dificuldade para estrear com vitória no Torneio de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Na primeira aparição em quadra após a conquista do Aberto da Austrália, o suíço passou nesta segunda-feira pelo francês Benoit Paire por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3.

Federer precisou de somente 54 minutos para eliminar o número 39 do mundo. Em Dubai, o suíço disputa apenas seu segundo torneio na temporada, o primeiro desde que surpreendeu ao conquistar o Grand Slam australiano derrotando na decisão o espanhol Rafael Nadal, no fim do mês passado.

Até pela condição física aos 35 anos, Federer optou por se poupar nos outros torneios. E nesta segunda, ele mostrou estar em ótima forma ao passar por Paire. Terceiro cabeça de chave do torneio, o suíço aproveitou quatro das seis oportunidades de quebra que teve e salvou todos os três break points que cedeu.

Esta foi a quarta vitória de Federer sobre Paire, em quatro confrontos disputados. O número 10 do ranking tem ótimo retrospecto quando atua em Dubai, tendo conquistado o torneio em 2003, 2004, 2005, 2007, 2012, 2014 e 2015. No total, são 48 vitórias e cinco derrotas na competição.

Agora, Federer aguarda para conhecer seu adversário nas oitavas de final. O tenista terá pela frente o vencedor do confronto entre os russos Mikhail Youzhny, número 83 do mundo, e Evgeny Donskoy, 116.º.

Ainda nesta segunda-feira, o cabeça de chave número 6, Roberto Bautista Agut, também estreou com vitória. O espanhol derrotou o russo Karen Khachanov por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (7/4), e agora vai encarar seu compatriota Fernando Verdasco ou o alemão Florian Mayer.

O primeiro cabeça de chave a cair em Dubai foi Gilles Müller. Oitavo favorito do torneio, o luxemburguês foi surpreendido pelo alemão Philipp Kohlschreiber, que levou a melhor em dois sets, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/1). Kohlschreiber agora espera para conhecer seu próximo rival, que será Daniil Medvedev, da Rússia, ou o tenista da casa Omar Alawadhi.

Nas outras partidas já encerradas do dia, duas vitórias de espanhóis. Marcel Granollers eliminou o checo Jiri Vesely por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Já Guillermo Garcia-López passou pelo sérvio Viktor Troicki, também em dois sets: 6/4 e 6/3.