No reencontro das irmãs, Venus bate Serena e avança às oitavas em Indian Wells

No jogo que marcou o reencontro das duas irmãs em um confronto válido pelo circuito da WTA, a mais velha levou a melhor sobre a caçula. Venus Williams venceu Serena por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em duelo encerrado na madrugada desta terça-feira (no horário de Brasília), e garantiu vaga nas oitavas de final do Torneio de Indian Wells.

A veterana tenista norte-americana de 37 anos ganhou da irmã de 36 a partida válida pela competição de nível Premier e encerrou um jejum de triunfos contra Serena Williams que durava desde 2014, quando a derrotou no Torneio de Montreal, no Canadá. De lá para cá, a caçula superou Venus em três jogos realizados em eventos de Grand Slam - em Wimbledon e no US Open, em 2015, e na final do Aberto da Austrália do ano passado.

Essa foi, por sinal, a 22ª vitória de Venus em 39 confrontos com a irmã, que retornou ao circuito profissional na semana passada, justamente em Indian Wells, depois de ficar um ano afastada das quadras para realizar o sonho de ser mãe. Ela não jogava uma competição justamente desde a decisão que travou com a irmã em Melbourne, no início de 2017, quando faturou o seu 23º título de Grand Slam.

"Esta vai ser uma grande história, talvez a história do ano", afirmou Roger Federer, número 1 do ranking mundial masculino e também presente em Indian Wells, ao comentar a volta de Serena às quadras. "Espero que ela decida jogar muito, aproveitar este processo e voltar a jogar no alto nível que apresentou", completou.

Desta vez, porém, quem saiu de quadra vencedora foi Venus, que eliminou a sua irmã em 1h26min de duelo, no qual Serena reconheceu que sua adversária foi superior. "Definitivamente eu a conheço muito bem, mas definitivamente jogou um pouco melhor do que faz normalmente. Seu serviço foi muito consistente", disse a ex-número 1 do mundo.

Apesar do saque com o qual disparou seis aces, Venus teve o seu serviço quebrado por duas vezes na partida, mas converteu quatro de oito break points para encaminhar o seu triunfo em sets diretos. Serena ainda pagou o preço de ter cometido 41 erros não-forçados, sendo 17 deles em golpes de direita. "Tive a sorte de ter jogado mais partidas do que ela agora", afirmou Venus, se referindo ao fato de que o seu melhor ritmo de jogo também a ajudou.

Com a vitória sobre a irmã, Venus avançou para enfrentar na próxima fase de Indian Wells a letã Anastasija Sevastova, que na terceira rodada da competição eliminou a alemã Julia Goerges com um triunfo por duplo 6/3.

MASCULINO

Também em jogo encerrado no final da programação noturna de segunda-feira em Indian Wells, o uruguaio Pablo Cuevas contou com a desistência do austríaco Dominic Thiem, quinto cabeça de chave do torneio masculino de simples, para avançar às oitavas de final.

O tenista sul-americano chegou a perder o primeiro set por 6/3, mas ganhou o segundo por 6/4 e depois, quando liderava a terceira parcial por 4/2, viu o seu rival abandonar por motivo de lesão. O próximo rival de Cuevas será o sul-coreano Hyeon Chung, que na terceira rodada eliminou o checo Tomas Berdych por duplo 6/4.