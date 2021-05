No retorno da dupla, Melo e Kubot estreiam contra americanos em Roland Garros

Roland Garros é sempre especial para Marcelo Melo. O tenista brasileiro foi campeão em 2015, conquistando o seu primeiro Grand Slam. Este ano, estará em Paris pela 15.ª vez consecutiva. E a edição de 2021, na capital francesa, marca o retorno da sua parceria do brasileiro com o polonês Lukasz Kubot nesta temporada.

Após ficarem separados por alguns meses, desde o fim de 2020, Melo e Kubot entram em quadra novamente e, neste primeiro torneio depois do anúncio do retorno, jogam o quinto Roland Garros juntos, desde 2017. Em 2020, eles chegaram até a segunda rodada apenas.

O sorteio da chave de duplas foi feito neste domingo. Melo e Kubot jogam como cabeças de chave 8 do Grand Slam. Os adversários nesta primeira rodada serão os americanos Nicholas Monroe e Frances Tiafoe, em dia ainda a ser definido. E motivação não falta para a volta da dupla.

"Estamos treinando juntos aqui desde sexta-feira. A energia está bem legal. Eu e o Kubot estamos muito empolgados, com uma expectativa muito boa também. É seguir treinando firme até a estreia. Temos tudo para fazer um bom retorno dessa parceria em Roland Garros", afirmou Melo.

O Grand Slam, que encerra a temporada europeia no saibro, começou neste domingo e será realizado até o dia 13 de junho na capital francesa. No ranking mundial individual de duplas da ATP, Melo está em 18.º lugar, com 5.280 pontos. Kubot aparece em 17.º, com 5.310.