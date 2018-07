No tênis, Paraguai vence de virada e tira vaga do Brasil na Fed Cup

As brasileiras lutavam para entrar nos playoffs para o Grupo Mundial 2 da Fed Cup, que equivale à segunda divisão da disputa mundial por países do tênis feminino, mas não teve sucesso diante das paraguaias no confronto realizado em San Luis Potosí, no México.

Na decisão do título regional contra o Paraguai, realizado em quadra sintética, o Brasil saiu na frente neste sábado com uma vitória arrasadora de Paula Gonçalves, que superou Montserrat Gonzalez por 2 sets a 0, com 6/0 e 6/3.

Em seguida, porém, Bia Haddad foi derrotada por Veronica Cepede, que venceu com parciais de 6/4 e 7/6 (7/4), forçando o jogo de duplas para desempatar o confronto. E mesmo contando desta vez com a tenista número 1 do País, Teliana Pereira, escalada apenas para a partida de parcerias ao lado de Paula Gonçalves, as brasileiras caíram por duplo 6/3 diante de Montserrat e Cepede.