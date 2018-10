No Torneio da Antuérpia, Edmund bate Monfils e vence primeiro título na carreira

O britânico Kyle Edmund venceu o francês Gael Monfils por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (7-2) e 7/6 (7-4), e conquistou o título do Torneio da Antuérpia, na Bélgica, após final disputada neste domingo. Em piso duro, o confronto durou 2h27min.

Após completar o último ponto, Edmund se jogou no chão e começou a chorar, emocionado pela conquista do primeiro título de nível ATP da carreira dele. "Eu não tenho sido capaz de fechar partidas para vencer torneios. Sempre tem acontecido algo para me frustrar. Ser consistente é um dos meus objetivos", desabafou o britânico de 23 anos após o triunfo.

Vice-campeão em Casablanca, no Marrocos, em competição disputada em abril, Edmund celebrou tirar de si a pressão por uma primeira conquista. "Pude ter essa experiência nessa partida aqui e superá-la. Dá muita confiança para a próxima vez que acontecer", disse o número 15 do ranking da ATP.

Já no Torneio de Estocolmo, na Suécia, o campeão foi grego Stefanos Tsitsipas, de apenas 20 anos, o primeiro tenista do país dele a vencer uma competição de nível ATP. Ele superou o letão Ernestes Gulbis por 2 sets a 0, com um duplo 6/4, após 1h20min de duelo.

Se a Grécia nunca havia visto um tenista local vencer uma competição da ATP, neste domingo um jejum de nove anos acabou para tenistas da Rússia. Na final do Torneio de Moscou, na Rússia, Karan Khachanov superou o francês por 2 sets a 0, com um duplo 6/4, em 54 minutos de partida.