Stephens vence duelo de 3h e fatura torneio de tênis de Acapulco

Em uma partida que durou um pouco mais de três horas, a norte-americana Sloane Stephens faturou seu terceiro título da carreira na WTA. Número 24 do mundo, ela venceu a eslovaca Dominika Cibulkova por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 7/6 (7/5) para se sagrar campeã do Torneio de Acapulco, disputado em quadra rápida no México.

Stephens, de 22 anos, ganhou facilmente o primeiro set, enquanto Cibulkova, 66.ª do ranking, reagiu no segundo. O set decisivo foi bastante parelho, com direito a um game, o oitavo, que durou quase 14 minutos. A decisão aconteceu apenas no tie break, quando Stephens mostrou mais precisão nas bolas decisivas.

Esse foi o segundo título da norte-americana na temporada, uma vez que ela também havia vencido em Auckland, na Nova Zelândia, logo no início do ano. Stephens, além disso, manteve sua invencibilidade em finais - jogou três e ganhou três. Em Acapulco, ganhou 280 pontos no ranking e US$ 43 mil.