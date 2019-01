Norte-americano e checa ganham o título de duplas mistas do Aberto da Austrália

O norte-americano Rajeev Ram e a checa Barbora Krejcikova conquistaram o título de duplas mistas do Aberto da Austrália, neste sábado, com uma vitória na final sobre os australianos John-Patrick Smith e Astra Sharma, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/1.

Smith e Sharma eliminaram na semifinal o brasileiro Bruno Soares e a norte-americana Nicole Melchiar, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6.

Ram e Krejcikova conquistaram a vaga na decisão, após triunfo sobre o britânico Neal Skupski e a espanhola Maria José Martínez Sánchez, por 2 sets a 0, com 6/0 e 6/4.

A final de duplas masculina está prevista para este domingo. O finlandês Henri Kontinen e o australiano John Peers vão enfrentar os franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut. O jogo será disputado após a final masculina entre o sérvio Novak Djokovic e o espanhol Rafael Nadal.