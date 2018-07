Nova integrante do Top 10, Madison Keys é campeã em Birmingham

A semana foi perfeita para a tenista norte-americana Madison Keys. Com boas atuações nos últimos dias, a jovem revelação de 21 anos coroou neste domingo a grande campanha com o título do WTA de Birmingham, na Inglaterra, disputado em quadras de grama e preparatório para Wimbledon, Grand Slam inglês que começará no próximo dia 27. Na final, um dia depois de saber que entrará no Top 10 do ranking mundial, fácil vitória sobre a checa Barbora Strycova por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/4, após 1 hora e 19 minutos.

Esta é a segunda conquista na carreira profissional da norte-americana. Curiosamente, o outro título de WTA conquistado por Madison Keys também veio em quadras de grama. Há dois anos, ela foi campeã em Eastbourne, na Inglaterra.

Em quadra, a norte-americana começou em ritmo arrasador. Ela largou com 3/0 e terminou o primeiro set tendo perdido apenas três pontos em seu saque, sendo que dois deles vieram em duplas-faltas. O início do segundo set foi de sete break points perdidos, quatro por Keys e três por Strycova. Perdendo a parcial por 4/3, a tenista dos Estados Unidos confirmou em um game complicado e quebrou de zero na sequência antes de fechar o jogo em seu saque.

ESPANHA

Em sua primeira edição, o WTA de Mallorca, na Espanha, também jogado em quadras de grama, teve a jovem francesa Carolina Garcia, de 22 anos, como a campeã. Neste domingo, ela derrotou com autoridade a leta Anastasija Sevastova por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/4, em 1 hora e 15 minutos.

O primeiro título de WTA na grama confirma o bom momento de Carolina Garcia no circuito profissional. No último mês, ela foi campeã no saibro de Estrasburgo, na França, e depois triunfou nas duplas femininas em Roland Garros, em parceria 100% francesa com Kristina Mladenovic.

Atualmente ocupando o 39.º lugar, Carolina Garcia deve subir quatro posições. Sevastova, que já foi Top 30 e chegou a se aposentar em 2013 por lesões, está na 82.ª colocação e deve ganhar em torno de 15 lugares.

RESULTADOS DE DOMINGO

Quatro jogos abriram neste domingo o WTA de Eastbourne, último torneio preparatório para Wimbledon. Destaque para a vitória da dinamarquesa Caroline Wozniacki. Campeã do torneio em 2009, a ex-número 1 e hoje apenas 35.ª colocada do ranking marcou 6/1 e 6/3 contra a francesa Alizé Cornet. E ela já volta à quadra nesta segunda-feira para desafiar a cabeça 7 australiana Samantha Stosur, 14.ª do mundo.

Quem também conheceu a sua primeira adversária foi Petra Kvitova. Bicampeã de Wimbledon, a checa é cabeça 5 em Eastbourne e estreia contra a húngara Timea Babos, que marcou 6/4 e 7/6 (7/3) contra a italiana Camila Giorgi.

Já a cabeça 4 suíça Timea Bacsinszky inicia a campanha em Eastbourne diante da francesa Kristina Mladenovic, que derrotou a belga Yanina Wickmayer por 7/6 (8/6) e 6/4. Ainda neste domingo, a letã Jelena Ostapenko venceu a russa Daria Kasatkina por 4/6, 6/2 e 6/3 e desafia a eslovaca Dominika Cibulkova.