Nova lesão no joelho esquerdo faz Serena Williams desistir do Torneio de Roma

Ex-número 1 do mundo por várias semanas e dominante no tênis nos últimos anos, a norte-americana Serena Williams sucumbiu novamente a uma lesão no joelho esquerdo. Nesta terça-feira, um dia depois de marcar a sua volta ao circuito profissional após 45 dias afastada pelo mesmo problema com uma tranquila vitória na estreia do Torneio de Roma sobre a sueca Rebecca Peterson, teve de anunciar a sua desistência da competição no saibro italiano.

Com a saída de Serena, o esperado duelo entre as irmãs Williams pela segunda rodada do torneio não acontecerá mais e Venus já se garantiu nas oitavas de final no Foro Itálico. A primogênita da família agora espera quem passar do confronto entre a compatriota Sloane Stephens, sétima pré-classificada em Roma, e a britânica Johanna Konta.

"Fui forçada a desistir da competição por causa de dores no meu joelho esquerdo. Lamento pelos fãs e pelo torneio, um dos meus favoritos no circuito. Quero agora me concentrar na reabilitação já de olho em Roland Garros e espero voltar a Roma no próximo ano", afirmou a caçula das irmãs Williams, de 37 anos, ao anunciar a sua saída do torneio nesta terça-feira.

Em Roma, Serena já foi campeã em quatro oportunidades: 2002, 2013, 2014 e 2016. O seu domínio no saibro italiano é tanto que obteve mais vitórias no torneio do que qualquer outra jogadora, conseguindo 43 triunfos em 51 partidas.

Por ironia do destino, a lesão no joelho esquerdo que a fez desistir no final de março do Torneio de Miami, nos Estados Unidos, é a mesma desta vez em Roma. E na competição na Flórida ela também havia derrotado Peterson na rodada de estreia para logo em seguida ter de anunciar a desistência.