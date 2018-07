Nova nº 1, Halep perde de francesa na final do Torneio de Pequim

Um dia após assegurar a chegada ao topo do ranking, a tenista romena Simona Halep decepcionou os fãs na final do Torneio de Pequim. A nova número 1 do mundo foi batida na decisão pela francesa Caroline Garcia pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/3), em 1h52min de confronto.

Halep havia assegurado a chegada ao topo pela primeira vez na carreira, no sábado, ao superar a letã Jelena Ostapenko, na semifinal. Com os pontos obtidos até então, a romena desbancou a espanhola Garbiñe Muguruza, que deixar a posição de número 1 na atualização do ranking, na segunda-feira. A derrota neste domingo não vai afetar o ranking de Halep.

O resultado no torneio chinês marca mais um vice-campeonato de Halep na temporada. Agora são quatro. Antes perdera finais em Roma, Roland Garros e Cincinnati. Neste ano, ela só levantou o troféu em Madri.

Por outro lado, a final de Pequim marca a ascensão de Garcia no circuito. Trata-se do segundo título consecutivo da francesa, que foi campeã em Wuhan, também na China, na semana passada. Ela acumula agora 11 jogos de invencibilidade. Em Pequim, ela conquistou seu título de maior importância da carreira até agora. No total, Garcia soma cinco troféus.

A nova conquista levará a francesa para sua melhor posição no ranking. Na segunda-feira, ela aparecerá na nona colocação. Além disso, ela se manteve na disputa pela oitava e última vaga para a disputa do Masters da WTA, que vai reunir as oito melhores tenistas da temporada, no fim do mês, em Cingapura.