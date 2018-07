Nova número 1 do mundo, Kerber elimina Wozniacki e vai à final do US Open

Poucos minutos após ser confirmada como a nova número 1 do mundo, a alemã Angelique Kerber confirmou a boa fase e garantiu sua vaga na final do US Open. Na noite desta quinta-feira, Kerber derrotou a dinamarquesa Caroline Wozniacki por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

Kerber já entrou em quadra como nova líder do ranking da WTA nesta noite porque minutos antes Serena Williams fora eliminada pela checa Karolina Pliskova. Com a derrota, a tenista da casa foi automaticamente superada por Kerber na lista que será oficializada na próxima segunda-feira. É a primeira vez que a alemã assume a ponta do ranking.

A nova número 1 vai disputar sua terceira final de Grand Slam na carreira. Curiosamente, as três nesta mesma temporada 2016. No melhor ano de sua trajetória no tênis profissional, Kerber iniciou o ano com o título do Aberto da Austrália e foi vice-campeã em Wimbledon e na Olimpíada do Rio de Janeiro.

No sábado, às 17 horas (horário de Brasília), Kerber tentará o segundo título de Slam da carreira. Já Pliskova, sua adversária, disputará sua primeira final deste nível.

Para tentar brigar novamente pelo título, a tenista da Alemanha precisou desbancar nesta quinta a experiente Wozniacki, dona de dois vice-campeonatos em Nova York. E, para evitar alguma surpresa da rival, que vive momento desfavorável no circuito, Kerber fez um início de jogo arrasador.

Cometeu poucos erros, mostrou precisão em cada golpe e pressionou o saque da dinamarquesa. Com este ritmo, fechou o set, acumulando duas quebras de saque e sofrendo apenas uma. Na segunda parcial, Wozniacki cresceu em quadra e melhorou o rendimento no serviço. Ao mesmo tempo, Kerber caiu de produção.

Mas logo a alemã emplacou duas quebras em sequência, abalando a dinamarquesa. Quando exibia boa vantagem, Kerber até perdeu o saque, em seu pior game da partida, e ainda com uma dupla falta. Porém, ela se impôs no game seguinte e fechou a partida em 1h26min de confronto.