Nova sensação do tênis mundial, Zverev já é visto como futuro número 1 da ATP

Alexander Zverev é o novo garoto prodígio do mundo do tênis. No domingo, o alemão de 20 anos, maior símbolo da nova geração, bateu o suíço Roger Federer, com 36 recém-completados, e conquistou o título do Masters 1000 de Montreal, no Canadá. Foi o segundo título de Masters 1000 de Zverev - o outro foi em Roma, na Itália, também nesta temporada.

O alemão agora é o sétimo colocado do ranking da ATP, melhor posição carreira. Com cinco títulos no ano, ele está atrás apenas do espanhol Rafael Nadal e do próprio Roger Federer na temporada. Entre os especialistas, já é apontado como futuro número 1 do ranking devido ao seu potencial de crescimento.

Federer não foi o primeiro tenista de ponta que caiu diante de Zverev. No Masters 1000 de Roma, o alemão bateu Novak Djokovic na decisão.

Somente esse ano, o alemão já faturou US$ 3,3 milhões em prêmios. Na carreira, com 108 vitórias e 61 derrotas, são US$ 5,3 milhões. Zverev tem chamado atenção no circuito por, mesmo tão jovem, mostrar serenidade e maturidade em momentos decisivos. É visto por muito como um tenista completo que precisa apenas ter o seu talento lapidado.

Profissional desde 2013, Zverev é apelidado de Sascha e joga desde os cinco anos, influenciado pelo pai, Alexander, ex-tenista e atualmente seu treinador. A família inteira, inclusive, é ligada ao esporte. A mãe, Irena, é técnica e o irmão mais velho, Mischa, também é tenista profissional.

A escalada vertiginosa de Zverev começou em setembro do ano passado, quando ele, então com 19 anos, derrotou o suíço Stan Wawrinka na decisão do Torneio de São Petersburgo, na Rússia. Ali, ele conquistou seu primeiro título da carreira no circuito da ATP e não parou mais de crescer.

TÍTULOS

2017

Masters 1000 de Montreal

Torneio de Washington

Masters 1000 de Roma

Torneio de Munique

Torneio de Montpellier

2016

Torneio de São Petersburgo