Novak Djokovic abre defesa de título na Austrália com vitória

MELBOURNE - O sérvio Novak Djokovic começou bem a busca pelo seu quinto título do Aberto da Austrália, sendo o quarto consecutivo. Nesta segunda-feira, o número 2 do mundo, agora treinado por Boris Becker, avançou na sua partida de estreia em Melbourne ao derrotar o eslovaco Lukas Lacko, 96º colocado no ranking, por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 7/6 (7/2) e 6/1, em 1 hora e 50 minutos.

Nesta segunda, Djokovic conseguiu uma quebra de saque logo no quarto game, que acabou sendo devolvida por Lacko no sétimo. No game seguinte, porém, o sérvio voltou a converter um break point e encaminhou o seu triunfo no primeiro set, definido em 6/3.

A segunda parcial foi a mais dura da partida para Djokovic. Sem quebras de serviço, o set foi para o tie-break. O sérvio, então, fez 4/2 e venceu por 7/2 para abrir vantagem confortável na partida, ampliada logo no começo do terceiro set, quando fez 3/0. No sexto game, Djokovic conseguiu mais uma quebra de saque e em seguida confirmou o seu serviço para fechar a parcial em 6/1 e o jogo em 3 sets a 0.

Classificado para a segunda rodada do Aberto da Austrália, Djokovic terá agora pela frente o argentino Leonardo Mayer, número 98 do mundo, que nesta segunda-feira bateu o espanhol Albert Montañes por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/3 e 6/1.

Também nesta segunda-feira, o espanhol David Ferrer avançou na sua estreia no Aberto da Austrália. O número 3 do mundo derrotou o colombiano Alejandro Gonzalez, 74º colocado no ranking, por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/4., em 2 horas e 5 minutos.

Ferrer, porém, oscilou bastante na partida, tanto que cometeu 30 erros não-forçados, mesmo assim 11 a menos do que Gonzalez. No primeiro set, o espanhol chegou a abrir 5/0 em apenas 17 minutos, mas depois teve dificuldades para vencer a parcial, fechada em 6/3.

No segundo set, Ferrer largou bem e abriu 2/0, mas permitiu a virada do colombiano para 4/2. Depois, porém o espanhol venceu quatro games seguidos para fazer 6/4. Já na terceira parcial, foi Gonzalez que começou melhor ao fazer 2/0. Ferrer, no entanto, reagiu e venceu por 6/4, ganhando a partida por 3 sets a 0.

Agora, na segunda rodada do Aberto da Austrália, Ferrer terá pela frente o francês Adrian Mannarino, que nesta segunda-feira derrotou o norte-americano Steve Johnsson por 3 sets a 2, com parciais de 3/6, 6/3, 6/0, 5/7 e 6/4.

Número 7 do mundo, o checo Tomas Berdych não encontrou dificuldades na sua estreia no Aberto da Austrália e derrotou o casaque Aleksandr Nedovyesov, 94º colocado no ranking, por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/3, em 1 hora e 50 minutos.

Berdych conseguiu quatro quebras de saque e não perdeu o seu saque na partida, em que teve 35 winners e 17 erros não-forçados, contra 22 bolas vencedoras e 37 equívocos do seu oponente. Agora, na segunda rodada, o checo vai encarar o francês Kenny De Schepper, que derrotou o chinês Wu Di por 3 sets a 0, com parciais de 7/5, 7/5 e 7/6 (7/2).

O francês Richard Gasquet estreou em Melbourne com vitória sobre o compatriota David Guez, que veio do qualifying, por 3 sets a 0, com parciais de 7/5, 6/4 e 6/1, em 1 hora e 53 minutos. O número 9 do mundo terminou o duelo com 32 winners e 20 erros não-forçacos. Agora, ele vai encarar o russo Nikolay Davydenko, que venceu o polonês Lukasz Kubot por 3 sets a 2, com parciais de 3/6, 6/3, 3/6, 6/3 e 6/4.

O suíço Stanilas Wawrinka também avançou em Melbourne nesta segunda-feira. O número 8 do mundo vencia o casaque Andrey Golubev por 6/4 e 4/1 quando o 85º colocado no ranking decidiu abandonar a partida por causa de uma contusão. Na segunda rodada, Wawrinka vai enfrentar o colombiano Alejandro Falla, que bateu o casaque Mikhail Kukushkin por 3 sets a 1, com parciais de 6/7 (2/7), 6/2, 6/2 e 6/3.

O alemão Tommy Haas abandonou a sua partida de estreia no Aberto da Austrália por causa de uma lesão no ombro. Nesta segunda-feira, o número 12 do mundo decidiu deixar o jogo contra o espanhol Guillermo Garcia-Lopez, 58º colocado no ranking, quando perdia por 7/5 e 5/2. Na segunda rodada, Garcia-Lopez vai enfrentar o francês Edouard Roger-Vasselin, que derrotou o argentino Carlos Berlocq (6/4, 7/6, 6/7 e 6/2).

O italiano Fabio Fognini, número 16 do mundo, liderava por 6/3 e 6/2 a sua estria contra o russo Alex Bogomolov Jr e viu o 88º colocado no ranking abandonar o duelo, lesionado. Na segunda rodada, ele medirá forças com o finlandês Jarkko Nieminen, que bateu o israelense Dudi Sela (3/6, 7/6, 6/7, 6/3 e 6/3).

O letão Ernests Gulbis, número 24 do mundo, derrotou o argentino Juan Monaco, 41º colocado no ranking, por 3 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/4, 7/6 (7/4) e 6/2, apesar de ter cometido 79 erros não-forçados na partida. Na segunda rodada em Melbourne, ele vai enfrentar o norte-americano Sam Querrey, que venceu o colombiano Santiago Giraldo (6/3, 6/2, 3/6 e 7/6).