Novak Djokovic anuncia Boris Becker como seu novo técnico

MÔNACO - Atual vice-líder do ranking da ATP, Novak Djokovic anunciou oficialmente que contratou Boris Becker como seu novo técnico para a temporada de 2014. Aos 46 anos de idade, o ex-tenista alemão, vencedor de seis títulos de Grand Slam, irá trabalhar ao lado de outros treinadores do sérvio e terá como primeira meta ajudar na preparação para o Aberto da Austrália, primeiro grande torneio do próximo ano, em janeiro.

"Ele é uma verdadeira lenda, alguém que tem um grande conhecimento de tênis e sua experiência irá me ajudar a ganhar novos troféus de Grand Slam e outros torneios", disse Djokovic, por meio de um comunicado, no qual depois completou: "Becker é uma grande pessoa, também, e tenho certeza de que vai se encaixar na nossa equipe da melhor maneira possível".

Eleito o melhor jogador do ano pela Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês), também nesta quarta-feira, Djokovic fechou 2013 conquistando o título do ATP Finals, torneio que reúne os melhores jogadores da temporada, depois de ter iniciado o ano com o título do Aberto da Austrália. Ele, porém, ficou atrás de Rafael Nadal no ranking mundial, liderado pelo espanhol.

Escolhido pelo sérvio, Becker irá integrar uma comissão técnica que já conta com Marian Vajda, Miljan Amanovic e Gebhard Phil-Gritsch. E o alemão mostrou empolgação com o seu novo emprego. "Farei o melhor para ajudá-lo a alcançar os seus objetivos, e tenho certeza de que podemos conquistar grandes coisas juntos", disse o ex-tenista, que se tornou o homem mais jovem a conquistar um título de Wimbledon ao faturar o Grand Slam inglês em 1985, com apenas 17 anos de idade.

Vajda, que trabalha com Djokovic desde 2006, admitiu que o sérvio precisava de um novo treinador para seguir em evolução no circuito profissional. "A atribuição de Becker não irá afetar muito a minha posição na equipe, pois farei tudo que puder por Novak, assim como fiz antes", disse o ex-tenista eslovaco, que completou: "Por outro lado, escolher Boris como treinador é uma boa solução, e tenho certeza de que nos daremos muito bem e de que Novak continuará progredindo".