Novak Djokovic aplica 'pneu' em Soderling e fatura 35.ª vitória na temporada

ROMA - Novak Djokovic chegou a levar um susto nesta sexta-feira, mas não deu chances para o sueco Robin Soderling e faturou sua 35.ª vitória na temporada, nas quartas de final do Masters 1000 de Roma. Invicto no ano, o sérvio perdeu o saque logo no primeiro game do jogo, mas confirmou seu grande momento no circuito com um "pneu" sobre o número cinco do mundo, fechando a partida em 6/3 e 6/0.

Em busca de mais um título em 2011, Djokovic enfrentará na semifinal o escocês Andy Murray, número quatro do mundo. Neste ano, os dois se enfrentaram na decisão do Aberto da Austrália, em janeiro, com vitória do sérvio. No retrospecto geral, Djokovic lidera o confronto com cinco triunfos em oito partidas disputadas.

Nesta sexta, o sérvio aumentou sua série invicta com mais uma grande atuação no saibro italiano. Depois de perder o saque no início do jogo, ele se defendeu bem e contou com o vacilo do sueco nos pontos decisivos para fechar o primeiro set. Ao todo, Soderling cometeu 26 erros não forçados, contra 14 do número dois do mundo.

Mais estável, o sérvio começou a segunda parcial quebrando o saque do adversário. Soderling até tentou devolver a quebra na sequência, mas voltou a abusar dos erros. Sem esboçar reação, o sueco acabou assistindo a um passeio do rival, que venceu nove games seguidos até fechar a partida em apenas 1h16min.