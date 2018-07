Novak Djokovic arrasa espanhol e vai às quartas de final em Dubai

DUBAI - Novak Djokovic só precisou de 57 minutos para garantir seu lugar nas quartas de final do ATP 500 de Dubai. O sérvio avançou no torneio dos Emirados Árabes Unidos ao arrasar o espanhol Roberto Bautista Agur pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, nesta quarta-feira.

Atual número dois do mundo, Djokovic praticamente não deu chances ao rival. Salvou o único break point cedido ao rival no primeiro set e encaminhou a vitória na parcial ao impor duas quebras de saque.

No segundo set, o sérvio manteve o ritmo e chegou a abrir 5/2 no placar. No entanto, hesitou na hora de fechar o jogo e sofreu a quebra. No game seguinte, porém, reagiu rapidamente e faturou a terceira quebra sobre o espanhol no set e sacramentou o triunfo. Nas quartas de final, o vice-líder do ranking vai enfrentar o russo Mikhail Youzhny, sexto cabeça de chave do torneio.

Mais cedo, nesta quarta, o suíço Roger Federer teve dificuldade para superar o checo Radek Stepanek, por 2 sets a 1. O também checo Tomas Berdych e o francês Jo-Wilfried Tsonga, outros dois integrantes do Top 10, avançaram com facilidade e vão se enfrentar nas quartas de final.