Novak Djokovic arrasa holandês na estreia em Roland Garros

PARIS - Novak Djokovic não teve dificuldades para confirmar o seu favoritismo em sua estreia em Roland Garros, nesta segunda-feira. Cabeça de chave número 2 do Grand Slam disputado em Paris, o tenista sérvio venceu o holandês Thiemo de Bakker por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/1 e 6/3.

Com o resultado, o segundo colocado do ranking da ATP deu continuidade à temporada incrível que realiza, pois ainda está invicto no ano e agora acumula 38 vitórias consecutivas. Desta forma, ele ficou ainda mais próximo do recorde histórico do norte-americano John McEnroe, que ganhou 42 vezes seguidas no começo de 1984.

Dono de sete títulos em 2011, Djokovic terá pela frente na segunda rodada na capital francesa o vencedor do confronto entre o romeno Victor Hanescu e o tenista local Benoit Paire, que também jogam nesta segunda.

Senhor do jogo diante do atual 71.º colocado do ranking mundial, Djokovic exibiu eficiência no saque, com o qual teve 80% de aproveitamento com o primeiro serviço. Ele ainda aproveitou seis das 16 chances que teve de ganhar games no saque do rival. O sérvio cedeu apenas um break point ao holandês, que não conseguiu convertê-lo. Atuando como franco-atirador, De Bakker cometeu muitos erros não-forçados (34, contra 19 do seu adversário).

E Djokovic soube nesta segunda que o argentino Juan Martín del Potro venceu croata Ivo Karlovic e poderá ser seu rival na terceira rodada. O tenista da Argentina venceu por 3 sets a 1, de virada, com 6/7 (7/9), 6/3, 7/5 e 6/4, e medirá forças com o esloveno Blaz Kavcic. Caso volte a ganhar na fase seguinte, Del Potro tem tudo para encontrar o sérvio em seguida.

Além das esperadas vitórias de Djokovic e Del Potro, outros quatro jogos já foram encerrados nesta segunda em Roland Garros. Em um deles, o russo Mikhail Youzhny, 12.º cabeça de chave, estreou com vitória sobre o japonês Go Soeda por 3 sets a 0, com 7/5, 6/2 e 6/4, e terá pela frente na segunda rodada o casaque Mikhail Kukushkin, que nesta segunda bateu o alemão Daniel Brands por 6/2, 6/4 e 6/4.

Já o sérvio Viktor Troicki, 15.º cabeça de chave, superou o alemão Julian Reister por 3 sets a 0, com 6/4, 6/3 e 6/3, e também foi à segunda rodada, na qual irá encarar o ganhador da partida entre o alemão Tobias Kamke e o belga Olivier Rochus.

Outro alemão eliminado na estreia de Roland Garros foi Tommy Haas. Ele caiu por 3 sets a 1 diante do turco Marsel Ilhan, que ganhou com parciais de 6/4, 4/6, 7/6 (7/1) e 6/4, e jogará na segunda rodada contra o espanhol Guillermo Garcia.

