Novak Djokovic bate Berdych na estreia pelo ATP Finals

LONDRES - Em um jogo muito equilibrado, que durou 2 horas e 39 minutos, o sérvio Novak Djokovic derrotou de virada o checo Tomas Berdych por 2 sets a 1 - com parciais de 3/6, 6/3 e 7/6 (7/3) -, nesta segunda-feira, na estreia pelo ATP Finals, torneio realizado em Londres que reúne os oito melhores tenistas da temporada. A vitória coloca o número 1 do ranking mundial na segunda colocação do Grupo A, que tem a liderança do espanhol David Ferrer, que mais cedo derrotou o britânico Andy Murray por 2 a 0 e leva vantagem no critério de desempate.

Na próxima rodada, marcada para quarta, haverá justamente o duelo entre Djokovic e Ferrer. Quem vencer, estará muito próximo de se classificar às semifinais da competição, que acontecerão no sábado. No outro jogo da chave, Murray e Berdych duelarão pela primeira vitória no torneio.

Lutando para conquistar o título em Londres, que coroaria a sua temporada praticamente perfeita - com títulos em três Grand Slams (Aberto da Austrália, Wimbledon e US Open), cinco Masters 1000 e recorde de vitórias -, Djokovic mostrou em quadra que não foi atrapalhado pelas dores nas costas que o tiraram de ação por cerca de dois meses após a conquista em Nova York.

Apesar de ter perdido o primeiro set por 6/3, o sérvio mostrou poder de reação e ganhou a segunda parcial também por 6/3. No terceiro e decisivo set, Djokovic mostrou cansaço, mas muita experiência. Cada tenista teve uma quebra de saque e a decisão foi para o tie-break, onde o número 1 do mundo foi melhor e conquistou a vitória.