Novak Djokovic bate Roddick e vai à semifinal do ATP Finals, em Londres

LONDRES - O sérvio Novak Djokovic garantiu sua vaga na semifinal do ATP Finals nesta sexta-feira, ao derrotar o americano Andy Roddick, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em apenas 1h05min de partida. O número três do mundo só precisava vencer uma parcial para avançar na competição que reúne os oito melhores tenistas da temporada.

Veja também:

Nadal bate Berdych e enfrentará Murray no ATP Finals

Com o resultado, Djokovic assegurou a segunda colocação do Grupo A, com duas vitórias e uma derrota, atrás apenas do espanhol Rafael Nadal, com três triunfos seguidos. Roddick, por sua vez, foi eliminado do torneio com três revezes na fase de grupos.

O sérvio terá pela frente o suíço Roger Federer, primeiro colocado do Grupo B, com três vitórias seguidas. No sábado, ele tentará repetir a vitória surpreendente sobre o suíço na semifinal do US Open deste ano. A outra semifinal terá Nadal e o escocês Andy Murray. A decisão do ATP Finals será disputada no domingo.

Djokovic obteve sua classificação sem sobressaltos nesta sexta. Em clima descontraído, ele entrou na Arena O2 com um tapa-olho, em alusão à irritação que teve no olho direito na partida contra Nadal.

Mesmo sem mostrar bom aproveitamento, o sérvio saiu na frente ao contar com as falhas do americano, que cometeu 11 erros não forçados na primeira parcial. Djokovic aproveitou o melhor momento na partida, faturou duas quebras, no quarto e no oitavo game, e fechou o set, assegurando a classificação.

Embalado, o sérvio manteve o ritmo no segundo set. Sacou melhor e não teve o serviço ameaçado. Roddick, eliminado com o revés no primeiro set, até tentou esboçar uma reação, mas sofreu uma quebra no quarto game e deixou o rival abrir vantagem no placar. Djokovic não deu chances para o adversário e venceu o segundo set por 6/3.