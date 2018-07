Novak Djokovic chega ao Rio e diz estar feliz por conhecer a cidade

RIO - Embalado pela recente conquista do ATP Finals de Londres, o tenista Novak Djokovic desembarcou hoje no Rio, onde fará jogo de exibição contra Gustavo Kuerten. "Tudo o que posso dizer é Wow!", disse o tenista, que mostrou felicidade por finalmente conhecer a cidade. "Para ser sincero sempre quis visitar o Brasil. Estou feliz por finalmente estar aqui", disse o sérvio, atual número 1 do mundo no ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), em sua página do Facebook.

Rapidamente entrou no clima da cidade. Hospedado em um hotel de frente para praia, tirou uma foto saboreando uma água de côco enquanto apreciava a paisagem. "Mal posso esperar. Quero que todos aproveitem se divirtam conosco", complementou Djokovic sobre o duelo que fará com Guga no Maracanãzinho neste sábado.