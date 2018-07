Djokovic cobra R$ 2,6 milhões do governo do Rio na Justiça

O tenista Novak Djokovic cobra US$ 650 mil (R$ 2,6 milhões na cotação atual) do Governo do Estado do Rio de Janeiro na Justiça. O número 1 do mundo recebeu apenas US$ 450 mil (R$ 1,8 milhões) dos US$ 1,1 milhão (R$ 4,4 milhões) acordados para fazer jogo de exibição contra Guga em 2012.

O pagamento foi dividido em três parcelas, mas apenas a primeira parte teria sido efetuada ao sérvio, número 1 do mundo, que iniciou o processo em dezembro de 2015 por falta de pagamento, informa o site do Uol. Além da partida com Gustavo Kuerten, Djokovic participou da inauguração de quadras e projetos sociais na cidade maravilhosa.

Em 2014, o ex-jogador Dejan Petkovic confirmou a existência do débito. A empresa de Dejan, a Deki 10, foi contratada para promover o evento no Rio de Janeiro. "Tivemos essa oportunidade, e o momento foi muito importante para o tênis do Brasil, era muito interessante para o Rio de Janeiro ter um atleta desse nível. Eles confirmaram o acordo, os principais patrocinadores, e o pagamento seria feito diretamente para o atleta. Não tinha nada a ver com as nossas empresas, então o contrato foi direito", explica Dejan. "Fizeram o pagamento direto na conta de Djokovic no exterior, mas pagaram mais ou menos 40%, 42% do valor, não sei o valor exato. Era para ter sido feito o pagamento inteiro antes de ele vir para o Brasil, mas não foi feito. Agora, estamos apenas com muitas promessas, muitas documentações, mas até agora nada", explicou em entrevista ao canal SporTV.

A Secretaria Estadual de Esportes do Rio reconheceu o débito na época e informou que o pagamento da dívida estava na programação do Governo do Estado. Como ainda não foi feito, o tenista número 1 do mundo resolveu acionar a Justiça. Djokovic estará no Rio para os Jogos Olímpicos.