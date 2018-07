Novak Djokovic começa a luta pelo quinto título do ATP Finals

Atual campeão do ATP Finals – torneio que reúne os oito melhores tenistas e as oito melhores duplas da temporada –, o sérvio Novak Djokovic começa neste domingo, às 12h (de Brasília), a busca pelo seu quinto título da competição. A estreia do número 1 do mundo na O2 Arena, em Londres, será diante do japonês Kei Nishikori (oitavo do ranking).

“O formato do torneio dá opção de passar da fase de grupos, mesmo perdendo uma partida, mas não estou planejando perder nenhuma”, disse Djokovic, rindo. “Espero ganhar todos os jogos e conquistar o título.” Ele venceu as três últimas edições de forma invicta.

A chave do sérvio ainda conta com Roger Federer e Tomas Berdych, que também se enfrentam neste domingo. O outro grupo, cuja rodada inicial será na segunda-feira, é formado por Andy Murray, Rafael Nadal, Stan Wawrinka e David Ferrer. Os dois primeiros de cada chave passam para as semifinais.

Roger Federer está bastante motivado para lutar por seu sétimo título na competição. Ele foi campeão em 2003, 2004, 2006, 2007, 2010 e 2011. “Disputar o ATP Finals é uma prioridade para mim, tenho sempre bons resultados aqui. Enfrentar os melhores tenistas do mundo é algo que me motiva bastante. Não me contento apenas em participar, quero ganhar sempre”, disse o tenista suíço.

Único brasileiro na competição, Marcelo Melo, número 1 do mundo, jogará ao lado do croata Ivan Dodig nas duplas. O sorteio das chaves evitou um encontro precoce com os irmãos Bob e Mike Bryan. Melo e Dodig estreiam contra os franceses Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut, campeões do US Open, segunda-feira, às 16h.