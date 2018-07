Novak Djokovic derrota Tomas Berdych e avança às semifinais do ATP Finals

Para avançar no grupo, Novak Djokovic só precisava vencer um set. E o fez com muita tranquilidade por 6/3. Na segunda parcial, mais relaxado, até permitiu quebra de saque para o checo, mas devolveu em seguida e no final ganhou por 7/5.

Com a vitória, o sérvio se classificou como segundo colocado de seu grupo e já sabe o adversário da semifinal de sábado. Será Nadal, que já garantiu a liderança de sua chave e ainda joga nesta sexta-feira contra o compatriota David Ferrer pela última rodada da fase de grupos.

DUPLAS - Os irmãos gêmeos norte-americanos Bob e Mike Bryan por pouco não foram eliminados na fase de grupos da chave de duplas. Eles precisaram salvar cinco match points no confronto direto contra a parceria formada pelo britânico Jamie Murray e pelo australiano John Peers e vencerem por 2 sets a 1 - com parciais de 6/7 (5/7), 7/6 (7/5) e 16 a 14 no match tie-break.

A vitória garantiu a segunda colocação do grupo para os norte-americanos. A liderança ficou com a dupla formada pelo romeno Florin Mergea e pelo indiano Rohan Bopanna, mesmo perdendo mais cedo para os italianos Simone Bolelli e Fabio Fognini por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 1/6 e 10 a 5 no match tie-break.