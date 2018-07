Novak Djokovic desiste de jogar repescagem da Copa Davis

Número 1 do mundo, Novak Djokovic desistiu de defender a Sérvia no confronto deste fim de semana contra a Índia, válido pela repescagem do Grupo Mundial, por causa de fadiga e de compromissos familiares. A confirmação da ausência do jogador foi dada por Bogdan Obradovic, capitão da equipe sérvia.

De acordo com ele, Djokovic, que perdeu para o japonês Kei Nishikori nas semifinais do US Open, no último sábado, também quer passar um tempo com sua esposa Jelena, que está esperando seu primeiro filho. "Falei com Djokovic ontem à noite e ele disse que não vai vir para a Índia", disse Obradovic. "A principal razão para isto é a fadiga".

A Sérvia vai enfrentar a Índia em uma série de cinco partidas a partir da próxima sexta-feira que vale uma vaga no Grupo Mundial da Copa Davis de 2015.

A equipe, que já não contava com o lesionado Janko Tipsarevic, deve agora acionar Ilija Bozoljac, número 171 do mundo, para o confronto. Os outros jogadores do time da Sérvia incluem Dusan Lajovic (número 61 do ranking da ATP), Filip Krajinovic (número 107) e Nenad Zimonjic, especialista em duplas.

Pela Índia, Somdev Devvarman (144) e Yuki Bhambri (153) devem disputar as partidas de simples, enquanto Rohan Bopanna deve entrar em quadra no jogo de duplas ao lado de Saketh Myneni.