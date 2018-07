Novak Djokovic diz estar recuperado e pronto para voltar às quadras

ROMA - Depois de ter desistido de jogar no torneio em Madri, semana passada, na Espanha, o tenista sérvio Novak Djokovic garante estar recuperada da lesão no punho direito e pronto para jogar no Masters 1.000 de Roma, que começou neste domingo, na Itália.

Número 2 do mundo, Djokovic não joga desde o dia 19 de abril, quando foi eliminado pelo suíço Roger Federer no Masters de Montecarlo e já sofria com as dores no punho. Ele estava inscrito para a disputa em Madri, mas acabou desistindo do torneio.

"Me sinto muito mais confiante com meu punho e estou mais preparado para jogar do que estava há uma semana", afirmou Djokovic, garantindo também não sentir mais dores no local. Assim, vai abrir sua participação em Roma contra o checo Radek Stepanek.