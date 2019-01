Novak Djokovic é eliminado nas semifinais em Doha por Bautista Agut

O sérvio Novak Djokovic foi eliminado nas semifinais do Torneio de Doha, ATP 250 realizado em quadras duras. Nesta sexta-feira, o número 1 do mundo perdeu de virada para o espanhol Roberto Bautista Agut, o 24º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (8/6) e 6/4, em 2 horas e 37 minutos.

Bautista Agut disparou sete aces, dois a menos do que Djokovic, mas venceu 79% dos pontos disputados no primeiro serviço, contra um aproveitamento de 67% do líder do ranking quando colocou o saque inicial em quadra.

Djokovic teve um começo melhor na partida, abrindo 3/0 após conseguir quebra de serviço no segundo game, o que encaminhou o seu triunfo no primeiro set, fechado em 6/3. A segunda parcial foi bem mais equilibrada. O sérvio e o espanhol trocaram quebras de serviço no sétimo e oitavo games. Assim, a definição ficou para o tie-break, vencido por Bautista Agut.

Embalado, o espanhol conseguiu quebra de saque logo no começo do terceiro set. Depois, administrou a vantagem e assegurou o triunfo por 6/4, fechando a partida em 2 a 1 diante de Djokovic.

O adversário de Bautista Agut na decisão do Torneio de Doha está definido e será o checo Tomas Berdych, o número 71 do mundo, que derrotou o italiano Marco Cecchinato, o 20º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/3.

Bautista Agut e Berdych já se enfrentaram seis vezes, sendo que o checo está em vantagem de 4 a 2, tendo vencido os últimos três confrontos, o mais recente na edição de 2016 do Aberto da Austrália.