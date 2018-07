Novak Djokovic é surpreendido e cai na estreia no Masters de Paris

PARIS - A máscara de Darth Vader utilizada por Novak Djokovic ao entrar em quadra nesta quarta-feira, em homenagem ao Halloween, parece não ter assustado Sam Querrey. Mesmo diante do futuro número 1 do mundo, o norte-americano conseguiu uma surpreendente vitória por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 0/6, 7/6 (7/5) e 6/4, em 2h01min, e avançou às oitavas de final do Masters 1000 de Paris.

Se Querrey se assustou com a entrada triunfal de Djokovic, foi apenas no primeiro set, quando o sérvio teve um grande desempenho, atropelou e conseguiu um "pneu" ao fechar por 6 a 0. Nos sets seguintes, no entanto, o norte-americano equilibrou a partida e conseguiu a vitória.

Mesmo com a derrota, Djokovic ultrapassará Roger Federer e assumirá a primeira colocação do ranking da ATP na segunda-feira - posição que não será perdida até o final da temporada. Apesar de ter a disputa do ATP Finals pela frente, a partir da semana que vem, o sérvio havia prometido esforço máximo em Paris, o que não foi suficiente.

Esta é a primeira vez desde o Masters 1000 de Miami, em março de 2010, que Djokovic foi eliminado na estreia. Melhor para Querrey, que conseguiu sua primeira vitória diante do sérvio, em cinco partidas, e avançou na competição francesa. Nas quartas de final, o norte-americano terá pela frente o vencedor do confronto entre o canadense Milos Raonic e o francês Jeremy Chardy.

OUTROS JOGOS

Cabeça de chave número 12 do torneio e jogando diante de sua torcida, Richard Gasquet também acabou eliminado ao perder por 2 sets a 1 para o sul-africano Kevin Anderson, algoz de Thomaz Bellucci na primeira rodada, com parciais de 7/6 (7/5), 4/6 e 6/1. Nas quartas, Anderson pegará o checo Tomas Berdych.

Os franceses só puderam comemorar a vitória de Gilles Simon diante do romeno Victor Hanescu por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3. Já o argentino Juan Monaco, cabeça de chave número 9, passou pelo búlgaro Grigor Dimitrov também em dois sets, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/2.