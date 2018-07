Novak Djokovic e Tomas Berdych avançam à semifinal em Dubai

Atual bicampeão, o sérvio Novak Djokovic deu mais um passo rumo ao terceiro título seguido em Dubai nesta quinta-feira. Ele derrotou o alemão Florian Mayer por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1, e avançou à semifinal do ATP 500.

Segundo cabeça de chave, Djokovic começou mal a partida. Ele cedeu cinco break points e chegou a perder o saque em uma oportunidade. No entanto, obteve duas quebras e abriu vantagem no jogo. Depois do susto, o sérvio embalou na partida e confirmou a vitória após ceder apenas um game ao rival, em 1h15min.

Na semifinal, Djokovic terá pela frente o checo Tomas Berdych, cabeça de chave número três do torneio. Berdych teve um pouco mais de trabalho para avançar em Dubai. Nesta quinta, ele precisou de 1h47min para superar o alemão Philipp Petzschner por 7/5 e 6/4.

Na outra ponta da tabela, o suíço Roger Federer passou pelo ucraniano Sergiy Stakhovsky e também está na semi.

(Atualizado às 14h36)