Novak Djokovic estreia com vitória fácil no Torneio de Dubai

DUBAI - Novak Djokovic não teve maiores problemas para confirmar o seu favoritismo na estreia do Torneio de Dubai. Cabeça de chave número 1 do ATP 500 realizado nos Emirados Árabes, o tenista sérvio venceu o usbeque Denis Istomin por 2 sets a 0, com duplo 6/3, nesta terça-feira, e assegurou lugar na segunda rodada. Campeão desta competição em 2009, 2010, 2011 e 2013, ele tentará buscar o pentacampeonato.

Atual vice-líder do ranking mundial, Djokovic precisou de apenas uma hora e 24 minutos em quadra para bater o rival do Usbequistão, hoje 54º colocado da ATP. Com a vitória tranquila, ele terá como próximo rival em Dubai o espanhol Roberto Bautista Agut, que estreou na última segunda-feira derrotando o romeno Adrian Ungur, também com facilidade, por 6/1 e 6/3.

No duelo desta terça, Djokovic aproveitou três das 12 chances que teve de quebrar o saque do usbeque, que não conseguiu converter nenhum dos quatro break points cedidos pelo seu adversário. Esse foi o quinto triunfo do sérvio em cinco jogos com Istomin, que neste ano já havia sido superado pelo rival no Aberto da Austrália, disputado no mês passado.

Esse jogo foi, por sinal, o primeiro de Djokovic desde a sua participação no Grand Slam realizado em Melbourne, onde acabou eliminado pelo campeão Stanislas Wawrinka nas quartas de final. Depois disso, o sérvio também acabou ficando fora de confronto que a Sérvia travou com a Suíça pela Copa Davis.

Em outros dois confrontos encerrados há pouco nesta terça, o britânico James Ward e o ucraniano Sergiy Stakhovsky também estrearam com vitória. O primeiro deles bateu o russo Teymuraz Gabashvili por 2 sets a 1, de virada, com 2/6, 6/4 e 7/6 (8/6), e se credenciou como próximo adversário do russo Mikhail Youzhny, sexto cabeça de chave. Já o tenista da Ucrânia passou pelo croata Ivan Dodig, também por 2 a 1, com 7/6 (8/6), 6/7 (4/7) e 6/2, e medirá forças na segunda rodada com o checo Tomas Berdych, pré-classificado como terceiro maior favorito ao título.

Também garantido na segunda rodada está o russo Nikolay Davydenko, que na estreia derrotou o casaque Andrey Golubev por 7/6 (8/6) e 6/4. O seu próximo rival sairá do confronto entre o francês Jo-Wilfried Tsonga e o romeno Victor Hanescu, previsto para ser encerrado ainda nesta terça.