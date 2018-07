Novak Djokovic fica a uma vitória de garantir topo do ranking

O sérvio Novak Djokovic ganhou fácil do suíço Stanislas Wawrinka nesta quarta-feira, em Londres, e depende agora de mais uma única vitória para terminar a temporada como número 1 do mundo. O feito pode ser assegurado na sexta, quando ele enfrenta o checo Tomas Berdych pela última rodada do Grupo A do ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada - na ocasião, também lutará para confirmar sua classificação para as semifinais.

Djokovic entrou no último torneio da temporada como líder do ranking, mas corre o risco de perder o posto para o suíço Roger Federer, que ocupa a primeira colocação do outro grupo do ATP Finals. Para assegurar a condição de número 1 do mundo, sem depender dos resultados do rival, o sérvio precisava somar três vitórias em Londres. Até agora, já conseguiu duas, diante do croata Marin Cilic, contra quem fez duplo 6/1 na estreia, e de Wawrinka.

Mesmo com as duas vitórias que tem no Grupo A, Djokovic não garantiu a classificação antecipada para as semifinais. Afinal, ainda pode acontecer um tríplice empate entre ele, Wawrinka e Berdych - o checo também ganhou nesta quarta-feira, ao fazer 2 sets a 0 (6/3 e 6/1) no já eliminado Cilic, mantendo as chances de conseguir avançar no torneio londrino.

Assim como já tinha acontecido na estreia contra Cilic, Djokovic não teve problemas para vencer nesta quarta-feira. Ele precisou de apenas 1 hora e 5 minutos para derrotar Wawrinka, atualmente o quarto colocado do ranking mundial, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0. Assim, passou a ter 16 vitórias em 19 jogos disputados contra o suíço no circuito.

Contra Wawrinka, Djokovic venceu 62 dos 93 pontos disputados na partida, o que representa 66%. Com tamanho domínio sobre o adversário, o sérvio passou a contabilizar 29 vitórias seguidas em partidas disputadas em quadras cobertas, como é o caso no ATP Finals, numa série invicta que já dura mais de dois anos. Agora, o próximo desafio é contra Berdych.