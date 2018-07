Djokovic se vinga de Federer e fatura o penta no ATP Finals

Se alguém ainda tinha dúvida de que Novak Djokovic é o melhor tenista da atualidade, ela provavelmente acabou neste domingo na decisão do ATP Finals, em Londres, competição que reúne os oito melhores da temporada. O sérvio jogou novamente com maestria e derrubou o suíço Roger Federer em apenas 1 hora e 21 minutos. Venceu por 2 sets a 0 - parciais de 6/3 e 6/4 - e conquistou o torneio dos campeões pela quinta vez na carreira, a quarta consecutiva.

A vitória teve um sabor especial para Djokovic porque ele havia perdido para Federer na primeira fase da competição - por 7/5 e 6/2, na última terça-feira - e ambos trocaram palavras pouco elogiosas após a partida pela fase de grupos. O suíço, aliás, foi a pedra no sapato do sérvio em 2015, pois o venceu três vezes nas oito ocasiões em que jogaram. No geral, o confronto está empatado, com 22 vitórias de cada um.

Neste domingo, Djokovic igualou-se aos norte-americanos Pete Sampras e Ivan Lendl em títulos de ATP Finals e só está atrás agora de Federer, seis vezes campeão.

O ano de 2015 foi praticamente perfeito para Djokovic. Ele ganhou três Grand Slams (Aberto da Austrália, Wimbledon e US Open), perdendo apenas Roland Garros - foi superado na final pelo suíço Stan Wawrinka. No total, ele ganhou 11 títulos nesta temporada.

"Obviamente estou muito orgulhoso pelo que consegui esse ano. Graças às pessoas que estão ao meu redor, eu conheci chegar onde estou. Quando você é uma criança, sonhando, você sonha em momentos como esse. Obrigado por fazerem este dia tão especial. Agora vou tirar algumas semanas de férias para estar com minha família, ficar longe do tênis por um pouco", disse Djokovic após o fim da partida.

Roger Federer fez questão de parabenizar Djokovic pelo título e pelo ano "ridiculamente bom". O sérvio agradeceu e retribuiu o elogio. "Obrigado, Roger. Espero te encontrar muitas vezes na próxima temporada".

DUPLAS

Única dupla a manter os 100% de aproveitamento até a decisão, Jean-Julien Rojer e Horia Tecau confirmaram o bom momento vivido na temporada com o título do ATP Finals neste domingo. O holandês e o romeno superaram o indiano Rohan Bopanna e o também romeno Florin Mergea por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 6/3, em 1 hora de confronto - para levantarem mais um troféu na temporada. Com campanhas consistentes ao longo do ano, eles foram campeões também em Wimbledon e do ATP de Roterdã, na Holanda.