Novak Djokovic ganha US$ 12 milhões em 2011 e bate recorde

LONDRES - O sérvio Novak Djokovic terminou a temporada com uma premiação recorde. Por suas campanhas em 2011, o líder do ranking da ATP faturou mais de US$ 12,6 milhões, superando os US$ 10,1 milhões auferidos pelo espanhol Rafael Nadal no ano passado e pelo suíço Roger Federer em 2007.

Djokovic recebeu bônus de US$ 1,6 milhão nesta semana após encerrar uma temporada em que faturou dez títulos, incluindo a conquista de três de quatro torneios do Grand Slam - Aberto da Austrália, Wimbledon e US Open -, além de cinco troféus do Masters 1000. No total, o tenista sérvio somou 70 vitórias e seis derrotas em 2011.

Ao faturar US$ 12,6 milhões neste ano, o sérvio superou André Agassi e se tornou o quarto jogadores que mais faturou em premiações no tênis, com US$ 32,8 milhões, contra US$ 31,1 milhões do norte-americano.

Federer, que detém o recorde de premiação do tênis, com US$ 67,4 milhões, faturou US$ 6,3 milhões neste ano. Ele está à frente do espanhol Rafael Nadal, que assumiu a segunda colocação em prêmios auferidos, com US$ 45 milhões, ao receber US$ 7,6 milhões em 2011. Ele ultrapassou o norte-americano Pete Sampras, que é o terceiro colocado, com US$ 43,2 milhões.