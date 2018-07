Novak Djokovic mantém liderança do ranking pela terceira semana

LONDRES - O sérvio Novak Djokovic completou a terceira semana na liderança do ranking da ATP, atualizado nesta segunda-feira, sem alterações nas 23 primeiras posições. O número 1 do mundo está com 13.155 pontos, com quase dois mil de vantagem para o espanhol Rafael Nadal, que permanece na segunda colocação, com 11.270.

O suíço Roger Federer continua na terceira colocação, com 9.230 pontos, seguido pelo britânico Andy Murray, com 6.855. Campeão do Torneio de Bastad, o sueco Robin Soderling continua em quinto lugar no ranking da ATP, com 4.325 pontos. Já o espanhol David Ferrer, vice-campeão na Suécia, é o sexto, com 4.210 pontos.

O Top 10 do ranking da ATP é completado pelo francês Gael Monfils, pelo checo Tomas Berdych e pelos norte-americanos Mardy Fish e Andy Roddick. A primeira mudança na lista se deu por conta do espanhol Feliciano Lopez, que foi campeão do Torneio Challenger de Bogotá, que subiu quatro posições e está em 24.º lugar.

O também espanhol Juan Carlos Ferrero subiu 21 postos e agora aparece em 64.º lugar após faturar o título do Torneio de Stuttgart. Mesmo sem entrar em quadra, o brasileiro Thomaz Bellucci ganhou uma posição, favorecido pela queda do espanhol Tommy Robredo, e está agora em 33.º lugar. Ricardo Mello segue sendo o outro tenista do País entre os 100 melhores do mundo, ocupando a 89ª colocação, após perder três lugares.

Ranking da ATP, 18/07:

1.º Novak Djokovic (SER), 13.155 pontos

2.º Rafael Nadal (ESP), 11.270

3.º Roger Federer (SUI), 9.230

4.º Andy Murray (GBR), 6.855

5.º Robin Soderling (SUE), 4.325

6.º David Ferrer (ESP), 4.210

7.º Gael Monfils (FRA), 2.695

8.º Tomas Berdych (RCH), 2.470

9.º Mardy Fish (EUA), 2.435

10.º Andy Roddick (EUA), 2.110

11.º Richard Gasquet (FRA), 2.105

12.º Jurgen Melzer (AUT), 2.080

13.º Viktor Troicki (SER), 1.970

14.º Nicolas Almagro (ESP), 1.955

15.º Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 1.945

16.º Stanislas Wawrinka (SUI), 1.935

17.º Mikhail Youzhny (RUS), 1.810

18.º Gilles Simon (FRA), 1.745

19.º Juan Martin del Potro (ARG), 1.625

20.º Florian Mayer (ALE), 1.555

33.º Thomaz Bellucci (BRA), 1.225

89.º Ricardo Mello (BRA), 609

110.º João Souza (BRA), 496

135.º Rogério Dutra Silva (BRA), 415

170.º Júlio Silva (BRA), 312

200.º Marcos Daniel (BRA), 258