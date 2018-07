Novak Djokovic massacra americano e avança em Melbourne

MELBOURNE - Após boa estreia, Novak Djokovic teve ainda mais facilidade para vencer seu duelo na 2ª rodada do Aberto da Austrália, na manhã desta quarta-feira (noite no horário de Melbourne). Diante do jovem americano Ryan Harrison, o número 1 do mundo mostrou toda sua consistência e preparo físico para vencer por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/2 e 6/3, em apenas 1h31min de partida.

Em busca do seu terceiro título seguido em Melbourne, Djokovic teve atuação fulminante diante do rival de apenas 20 anos. Faturou sua primeira quebra de saque no segundo game da partida e encaminhou o set inicial rapidamente, por 6/1. Embalado, impôs nova quebra logo no primeiro game da segunda parcial e ampliou a vantagem.

Com poucas chances, Harrison jogou mais solto no terceiro set e conseguiu "roubar" três games do favorito. Mais consistente, o americano chegou a dar certo trabalho ao sérvio nos pontos finais da partida, antes de ceder a vitória ao atual líder do ranking.

Na terceira rodada, Djokovic terá pela frente um rival mais experiente. Trata-se do checo Radek Stepanek, 31º cabeça de chave, que eliminou nesta quarta o espanhol Feliciano Lopez por 3 sets a 0, parciais de 6/2, 6/2 e 6/4.

Enquanto o sérvio "passeava" em quadra, seu compatriota Janko Tipsarevic sofria para avançar na competição. Número 9 do mundo, ele precisou de cinco sets e 3h50min para superar o eslovaco Lukas Lacko. Na sequência, Tipsarevic vai encarar o francês Julien Benneteau.

O sérvio não foi o único Top 10 a sofrer em quadra nesta quarta. Depois de uma estreia tranquila, David Ferrer oscilou e teve mais trabalho que o esperado para eliminar o norte-americano Tim Smyczek. O espanhol levou o set inicial com um "pneu", sofreu para vencer o segundo e foi surpreendido no terceiro. Contudo, reagiu no fim e fechou a partida por 6/0, 7/5, 4/6 e 6/3.

Seu próximo adversário será o cipriota Marcos Baghdatis, 28º cabeça de chave. O finalista em 2006 também precisou de quatro sets para avançar à 3ª rodada. Bateu o japonês Tatsuma Ito por 3/6, 6/3, 6/2 e 6/2,

Tomas Berdych, quinto cabeça de chave, também se garantiu na próxima fase da competição. Superou o francês Guillaume Rufin por 6/2, 6/2 e 6/4 e confirmou duelo com o austríaco Jurgen Melzer, 26º pré-classificado. Melzer eliminou o espanhol Roberto Bautista por 6/7(4/7), 6/3, 6/7 (3/7), 6/3 e 6/2.

Stanislas Wawrinka e Sam Querrey, outros integrantes da lista de favoritos, tiveram menos trabalho nesta madrugada. Eles contaram com abandonos dos rivais para avançar. O suíço vencia Tobias Kamke por 6/3 e 7/6 (7/4), quando o alemão desistiu da partida, alegando dores no ombro.

Já o norte-americano Sam Querrey viveu situação diversa. Ele ficou com a vitória, mesmo após perder o set inicial para Brian Baker. Também americano, Baker abandonou o jogo no segundo set, quando o placar mostrava empate em 1/1. Com fortes dores no joelho, ele deixou a quadra em uma cadeiras de rodas. Baker tem um histórico de lesões e superação incrível no circuito masculino. Após cinco cirurgias, ele voltou a competir em alto nível no ano passado.

Em outro duelo de compatriotas, o espanhol Nicolas Almagro superou Daniel Gimeno-Traver por 6/4, 6/1 e 6/2 e se garantiu na 3ª rodada. O número 11 do mundo enfrentará na sequência o polonês Jerzy Janowicz, que eliminou o indiano Somdev Devvarman por 6/7 (10/12), 3/6, 6/1, 6/0 e 7/5.

No confronto de russos, Mikhail Youzhny protagonizou mais uma surpresa na chave masculina. Cabeça de chave número 23, ele foi derrotado pelo compatriota Evgeny Donskoy, por 3/6, 7/6(7/4), 6/2, 3/6 e 6/3. Ainda nesta madrugada, avançaram o espanhol Fernando Verdasco, o sul-africano Kevin Anderson, o francês Julien Benneteau e o japonês Kei Nishikori.