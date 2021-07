Novak Djokovic passa fácil pelo húngaro Fucsovics e está na semifinal em Wimbledon

O sérvio Novak Djokovic não teve grandes dificuldades para eliminar o húngaro Marton Fucsovics, por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/4, nesta quarta-feira, e garantir uma vaga na semifinal do Torneio de Wimbledon.

Em sua carreira, o atual número 1 do mundo soma agora dez participações nesta fase do tradicional torneio londrino, além de 100 vitórias na grama. Seu próximo adversário será o canadense Denis Shapovalov, que precisou de cinco sets para bater o russo Karen Khachanov (6/4, 3/6, 5/7, 6/1 e 6/4). Em seis duelos registrados, o sérvio venceu todos.

Em busca do terceiro título consecutivo, o sexto no total, Djokovic imprimiu forte ritmo no início do confronto com Fucsovics, ao vencer os cinco primeiros games. Perdeu um pouco a concentração, ao desperdiçar a oportunidade de obter um 'pneu', mas fechou a primeira parcial em 6/3.

Fucsovics veio mais constante no segundo set e conseguiu equilibrar a disputa até o nono game, quando teve o saque quebrado. Djokovic aproveitou e fez 2 a 0 em sets. Não diminuiu a intensidade e logo abriu 2 a 0 no terceiro set para depois manter seu saque e definir a sua 32ª vitória na temporada.

Com a vitória, Djokovic manteve os 100% de aproveitamento diante de Fucsovics, com três vitórias. Esta foi a primeira vez que o húngaro não venceu pelo menos um set.