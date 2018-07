Novak Djokovic vai estrear contra alemão no Torneio de Dubai

O sérvio Novak Djokovic conheceu neste sábado o seu primeiro adversário no Torneio de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, disputado em quadras rápidas e que dá 500 pontos ao campeão no ranking da ATP. O número 1 do mundo vai estrear contra o alemão Marcel Cedrik-Stebe, 72º colocado.

O duelo entre os tenistas é inédito. Djokovic é o primeiro pré-classificado e venceu as últimas três edições do Torneio de Dubai, que começa a ser disputado na segunda-feira. Em 2012, o campeonato reunirá oito dos dez tenistas melhores ranqueados na ATP. Dos dez primeiros da lista estarão ausentes apenas os espanhóis Rafael Nadal e David Ferrer.

Cabeça de chave número 2 em Dubai, o suíço Roger Federer, terceiro colocado no ranking da ATP, vai estrear contra o francês Michael Llodra, número 50 do mundo. Já o britânico Andy Murray, quarto do mundo, vai enfrentar um tenista vindo do qualifying, que ainda está indefinido.

A primeira rodada do Torneio de Dubai terá outros duelos interessantes envolvendo os cabeças de chave. O argentino Juan Martin del Potro, décimo colocado no ranking da ATP, vai estrear diante do ucraniano Alexandr Dolgopolov, número 18 do mundo. Já o francês Jo-Wilfried Tsonga, sexto colocado, terá pela frente o cipriota Marcos Baghdatis, número 46 do mundo.