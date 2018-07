Novak Djokovic vai terminar ano como número 1 do ranking da ATP

SÃO PAULO - Novak Djokovic vai ultrapassar Roger Federer como líder do ranking mundial do tênis, na semana que vem, e vai terminar o ano como número 1 do mundo, segundo a Associação dos Tenistas Profissionais (ATP).

O sérvio, que perdeu a liderança para Federer em julho, já havia liderado o ranking masculino individual ao final da temporada passada. Djokovic será o primeiro tenista a liderar consecutivamente a lista do fim da temporada desde Federer, que esteve no topo ao final de quatro anos seguidos, de 2004 a 2007.

Djokovic venceu cinco torneios neste ano, incluindo o Aberto da Austrália e os Masters de Miami, Canadá e Xangai. Ele embolsou mais de 8 milhões de dólares em prêmios.

O tenista, de 25 anos, ainda vai disputar o Masters de Paris, nesta semana. Na semana que vem, no torneio de encerramento da temporada, em Londres, ele vai receber um troféu de reconhecimento pelo bom ano que teve, segundo a ATP.