Novak Djokovic vence alemão em estreia tranquila em Dubai

DUBAI - Sem sobressaltos, o sérvio Novak Djokovic venceu o alemão Cedrik-Marcel Stebe por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, nesta segunda-feira, em sua estreia no Torneio de Dubai. Seu próximo adversário sairá do confronto entre o ucraniano Sergiy Stakhovsky e o local Omar Awadhy.

Principal favorito ao título, Djokovic não teve problemas para superar o número 72 do ranking. Com melhor aproveitamento no serviço, o sérvio não perdeu o saque em nenhum momento da partida e impôs três quebras sobre o rival, selando a vitória em 1h28min.

A festa de Djokovic, contudo, não foi completa. Seu irmão, Marko Djokovic, de apenas 20 anos, foi eliminado logo na primeira rodada. Ele foi derrotado pelo casaque Andrey Golubev por 6/3 e 6/2. O irmão do número 1 ocupa atualmente a 869ª colocação do ranking e entrou na chave principal a convite da organização do torneio.

Ainda nesta segunda, o norte-americano Mardy Fish aplicou duplo 6/1 no alemão Andreas Beck, em apenas 58 minutos. Sexto cabeça de chave, Fish terá pela frente o vencedor do confronto envolvendo o francês Richard Gasquet e o russo Mikhail Youzhny. Mais cedo, o checo Lukas Rosol derrotou o francês Adrian Mannarino por duplo 6/2.