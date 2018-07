Novak Djokovic vence David Ferrer e fatura título em Abu Dabi

ABU DABI - O sérvio Novak Djokovic dominou o tênis em 2011 e conquistou mais um título, mesmo que de uma competição que não conta pontos para o ranking da ATP, no último dia do ano. Neste sábado, o número 1 do mundo foi campeão do torneio de exibição de Abu Dabi, o World Tennis Championship, ao derrotar o espanhol David Ferrer por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1.

O título faturado neste sábado nos Emirados Árabes Unidos rendeu a Djokovic uma premiação de US$ 250 mil e encerrou o ano em que o sérvio interrompeu o domínio de Rafael Nadal e Roger Federer no tênis mundial. Além de assumir a liderança do ranking da ATP, ele venceu três dos quatro torneios do Grand Slam disputados em 2011.

A partida deste sábado mostrou que Djokovic tem condições de se manter como melhor tenista do mundo em 2012. Diante de Ferrer, o sérvio conseguiu uma quebra de serviço logo no começo do primeiro set e abriu 3/0. E com nova quebra fechou a parcial em 6/2.

Djokovic manteve a sua superioridade na segunda parcial. O sérvio conseguiu quebras de serviço no segundo e sexto games e fez 6/1. Assim, venceu a decisão em Abu Dabi por 2 sets a 0 e faturou o troféu do torneio de exibição.