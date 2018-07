Novak Djokovic vence Gilles Simon e empata duelo na final da Copa Davis

BELGRADO - O sérvio Novak Djokovic fez a alegria da torcida em Belgrado, nesta sexta-feira, e empatou o duelo com a França na final da Copa Davis. O número três do mundo derrotou Gilles Simon por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/1 e 7/5, e igualou o confronto em 1 a 1 na série melhor-de-cinco.

Mais cedo, Gael Monfils havia deixado os franceses na frente, ao vencer com facilidade o local Janko Tipsarevic, por 6/1, 7/6 (7/4) e 6/0. O desempate acontecerá neste sábado, a partir das 12 horas (horário de Brasília), no jogo de duplas. Os sérvios Viktor Troicki e Nenad Zimonjic vão enfrentar Michael Llodra e Arnaud Clement.

Nesta sexta, Djokovic teve trabalho para superar Simon no início e no final da partida. O tenista local arriscou muito nos primeiros pontos e desperdiçou boas oportunidades de abrir vantagem no placar. No entanto, deslanchou no jogo após faturar a primeira quebra de saque. Simon mostrou pouca resistência, após dificultar a partida nos games iniciais, e perdeu os dois primeiros sets.

O francês só reagiu na terceira parcial, quando chegou a obter uma quebra sobre o adversário. Contudo, continuou a cometer muitas falhas (ao todo foram 57 erros não forçados, contra 49 do sérvio) e facilitou a recuperação de Djokovic. Com seguidas bolas vencedoras - foram 36 a 15 na soma final -, o local não teve problemas para abrir vantagem no placar e fechar o duelo após 2h18.

Os dois tenistas deverão voltar à quadra no domingo para as duas últimas partidas do confronto, de simples. Djokovic deverá enfrentar Monfils, enquanto Simon duelará com Troicki ou Tipsarevic.