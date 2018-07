Novak Djokovic vence Juan Monaco e vai à final contra Murray

MIAMI - Diante do azarão Juan Monaco, o tenista sérvio Novak Djokovic confirmou o favoritismo e garantiu nesta sexta-feira a sua presença na final do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos. Para conseguir a vaga, ele derrotou o argentino por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 7/6 (7/5), em 2 horas e 3 minutos de jogo. Assim, enfrentará o escocês Andy Murray na decisão do título.

Número 1 do mundo, Djokovic é o atual campeão do Masters de Miami, torneio que venceu também em 2007. E vai buscar o título novamente neste domingo, quando enfrentará Murray. Na semifinal desta sexta-feira, contra o surpreendente Monaco, que ocupa o 21º lugar no ranking e eliminou os norte-americanos Andy Roddick e Mardy Fish anteriormente, o sérvio ganhou sem sustos.

Murray, por sua vez, nem precisou disputar a semifinal nesta sexta-feira. Seu adversário, o tenista espanhol Rafael Nadal, atual número 2 do mundo, desistiu da partida antes de entrar em quadra por causa de lesão no joelho esquerdo. Assim, o escocês, que ocupa o quarto lugar no ranking, disputará o título contra Djokovic, contra quem soma cinco vitórias em 12 jogos na carreira.